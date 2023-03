Traditionnellement, cette semaine musicale ponctuée d’un week-end de concerts se déroulait début juillet. Modification du calendrier scolaire oblige, elle a trouvé place lors de la seconde semaine des congés de détente (de carnaval). "Nous sortons de l’hiver en pensant déjà au printemps qui symbolise le renouveau musical de notre ASBL", entame la présidente Catherine Gilson. Un renouveau musical et artistique puisque pour la première fois, l’organisation élargissait sa programmation aux arts de la scène avec un spectacle conté et musical destiné au jeune public avec Mad’Hameçon, alias Stéphanie Gilly. Le spectacle de la Couvinoise a recueilli un large enthousiasme de la part des jeunes enfants lors de la clôture du dimanche après-midi.

Le Wind-Band, une valeur sûre

La veille, l’orchestre du Wind-band avait proposé un concert en deux parties reprenant notamment des œuvres de Gershwin, d’Oscar Navarro, Von Weber, Bach, Bizet et, plus contemporain, John Williams et Hans Zimmer. Ce fut l’occasion de découvrir les jeunes solistes Arthur Gilliard (clarinette), Florian Desmet (cor), Nicolas Borrens (sax) et Hermione Goblet (flûte). Particularité de cet orchestre, il est composé d’une cinquantaine de musiciens amateurs ayant pris part au stage. Encadrés de coachs, ils ont travaillé les traits d’orchestre et enchaînés les morceaux durant la semaine. D’abord en partielle, regroupant les instruments d’une même famille ; ensuite en plénière. Le résultat final est tout remarquable. "À chaque stage, c’est pareil. Il y a l’incertitude du premier jour. On ne sait pas où on va et puis au final, on n’est rarement déçu. Le travail réalisé en semaine est payant", explique Cristian Durieux, chef d’orchestre.

En ouverture de ce JMA, le Yann Dumont trio avait investi la salle mansardée de la grange pour le plus grand plaisir des amateurs de jazz. Issus du conservatoire de Royal de Bruxelles, ces musiciens ont proposé une interprétation très personnelle de morceaux cde Flying Lotus, Bob James, Ambrose Akinmusire, Brad Mehldau, Aaron Parks ou encore Robert Glasper. Les amateurs ont apprécié.