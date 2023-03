Burn-out et santé mentale sujets d’une pièce écrite par un Mazéen

Deuxième création collective

Ce spectacle créé par l’Inattendue Compagnie est inspiré d’un récit de Jérémy Gendrot et complété par des extraits tirés d’œuvres de grands noms tels que Khalil Gibran ou Antonin Artaud. À travers des saynètes et des témoignages, le spectateur entre directement dans le vif du sujet: burn-out, décompensations, déprimes, suicides touchent un public de plus en plus jeune. Mais alors, comment donner la parole à ceux qui souffrent, qui ne tiennent plus le cap, qui craquent dans cette société contemporaine ultra-capitaliste et proche de l’effondrement dans bien des domaines. Comment sont-ils traités ? Comment vivre quand la structure s’ébranle et que l’on perd le contrôle ?

Et l’entourage, qu’en est-il ? Comment faire face à ses peurs, ses questions et ne pas sombrer dans l’angoisse ? Le spectacle est fort.. Dans la salle, la tension était perceptible. Les comédiens ont livré des textes avec force mais aussi, poésie, humanisme, générosité et humour en interaction régulière avec le public.

A l’issue de ce spectacle longuement applaudi par les spectateurs, le verre de l’amitié a été servi à tous dans la cafétéria du centre culturel, une occasion pour les nombreux spectateurs de rencontrer les comédiens et d’échanger sur le sujet. C’est bien là le pouvoir du théâtre: sensibiliser le public à des sujets de société délicats et souvent tabous.

D’ailleurs ne serait-ce pas le bon moment pour méditer ce que Jiddu Krishnamurti, un grand sage indien, disait: "Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale d’être bien adapté à une société malade…