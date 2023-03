Philippeville: une extension de vingt pour la crèche Les Philous

La construction de la crèche de Philippeville Les Philous ne date que de dix ans. Et pourtant, elle n’est déjà plus assez grande pour répondre à la forte demande en matière de garde d’enfants. Implantée à proximité de la résidence Corbigny, en face de la maison de repos et non loin des bureaux du CPAS dont elle dépend, cette structure va connaître une extension.