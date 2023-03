La ripisylve, cette végétation de bord de rivière si importante

Sur le terrain

Avant de se rendre sur le terrain où trois ateliers étaient prévus, les participants ont été accueillis à la ferme Cnockaert où le président du Contrat de rivière Haute-Meuse, Jean-Marc Van Espen, a introduit cette matinée. Philippe Nihoul, du SPW-ARNE-Direction de la Recherche et du Développement, a ensuite présenté les aspects réglementaires agricoles en lien avec la ripisylve, à la lumière de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC).

Le groupe s’est ensuite rendu sur le long du ruisseau de la Praile tout proche (3e catégorie) où Sébastien Steyaert, de Natagriwal, a présenté la ripisylve plantée au printemps 2021 par les agriculteurs hôtes. Il a, entre autres, évoqué les subsides à la plantation.

La matinée s’est poursuivie par deux ateliers que la moitié des participants ont pu suivre en alternance. Le premier avait trait à l’implantation d’une ripisylve. Il était conjointement animé par Nathalie Fonder, responsable du pôle de gestion intégrée des cours d’eau à la province de Namur et par Frédéric Mouchet, coordinateur du Contrat de rivière Haute-Meuse et auteur d’une guide d’entretien de la ripisylve réalisé en collaboration avec le SPW-Direction des Cours d’eau non-navigables et Gembloux Agro-Bio Tech. "La ripisylve constitue un véritable couloir écologique pour de nombreuses espèces et permet de connecter les zones de biodiversité entre elles", insiste Frédéric Mouchet.

Le second atelier avait trait à la plantation et à l’entretien du saule têtard qui constitue, avec l’aulne, l’élément principal d’une ripisylve. Une démonstration de taille était proposée par Claudy Noiret, fondateur de l’ASBL Les Bocages et co-auteur de l’ouvrage "Le saule, roi des têtards".

À l’issue de cet atelier, les services travaux et environnement qui en avaient fait la demande ont pu repartir avec des plançons de saule. En fin de matinée, le groupe a regagné la ferme pour la clôture de cette formation et le verre offert par le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse.