Zone de police Botha: deux kg de marijuana et 500 gr de haschich

On en sait désormais davantage concernant l’important coup de filet mené par les forces de police, mardi, pour mettre un terme à un trafic de stupéfiants dans la Botte du Hainaut, quelques communes françaises limitrophes, le Couvinois et Charleroi. Au total, quinze perquisitions ont été menées par une septantaine de policiers de la zone de police Botha ou de la zone des 3 Vallées, avec le soutien d’unités spéciales en provenance de Châtelet, Mons ou encore Namur et de chiens spécialisés "drogues".