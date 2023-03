Philippeville: un plan de mobilité pour les dix ans à venir

Il n’empêche que le PCM constitue une feuille de route, une ligne de conduite sur laquelle les autorités communales peuvent se baser pour développer ses projets de mobilité et des pistes d’actions pour les dix ans à venir. L’enjeu est donc de taille.

La réunion était présentée par Alexandre Van Pestel et à Bérénice Ruyssen, des bureaux d’études Espaces-Mobilités et ICEDD. Ils avaient déjà exposé les grandes lignes du PCM au conseil communal, en janvier dernier.

Deux liaisons vélos prioritaires

Que retenir de cette présentation ? L’idée générale est d’améliorer la sécurité, la mobilité et de ne plus privilégier le "tout à la voiture" en proposant aux citoyens d’autres moyens efficaces et durables de se déplacer: marche, vélo, transports en commun, covoiturage, autopartage…

Ces objectifs sont à mettre en relation avec les caractéristiques propres à Philippeville, notamment une forte population scolaire (3 000 élèves et 450 emplois), une concentration de pôles dans le centre (écoles, gare, zone des 4 Vents, hall sportif…) et un sentiment d’insécurité routière fort marqué dans les villages. Autre constat de base: 60% de la population réside à moins de 5 km du centre et 8 villages sont à distance tout à fait adaptée pour le vélo.

Dans ce contexte, le plan communal de mobilité indique deux liaisons vélos prioritaires. La première permettrait de relier Villers-le-Gambon et Vodecée au centre de Philippeville. Ce tronçon serait en outre connecté au futur RAVeL (L 138a) avec liaison vers Doische et Florennes. La seconde connecterait, par vélo ou à pied, Neuville à Philippeville. Des liaisons cyclistes intervillages ont aussi été étudiées. Tout cela doit s’accompagner d’une politique en faveur du cyclable: parking, itinéraires sécurisés, bornes de recharges pour vélos électriques…

Concernant la mobilité dans le centre-ville, les deux bureaux d’étude préconisent la mise en place de réseaux prioritaires pour chaque mode de déplacement (auto, piéton, vélo, TEC) qui permettra de fluidifier les flux et de relier facilement les différents pôles (gare, écoles, zones commerciales, place d’Armes…). "Ce schéma de circulation devra être mis en place progressivement, tempère Alexandre Van Pestel, d’Espaces-Mobilités. L’espace public devra aussi être revu pour laisser plus de place aux piétons et aux personnes à mobilité réduite dans plusieurs rues ou boulevards."

Le centre-ville à 30 km/h

La rue de France sera particulièrement concernée avec des aménagements à créer pour offrir une liaison pédestre de qualité entre la place d’Armes et la future zone commerciale des 4 Vents. L’agrandissement de la zone bleue actuelle pour éviter les voitures ventouses, une politique de stationnement réfléchie et le passage aux 30 km/h à l’intérieur des boulevards sont, entre autres, préconisés.

"Pour apaiser la circulation et diminuer la vitesse à l’entrée et dans les villages, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place: des ralentisseurs, des chicanes, des radars préventifs…, insiste Bérénice Ruyssen, de ICEDD. Pour l’heure, les entrées de village ne sont pas traitées."

L’échevine Lætitia Brogniez a toutefois tenu à rectifier: de tels dispositifs ont déjà été mis en place à Jamagne et Romedenne. Et ce sera le cas cette année à Roly et à Jamiolle.

Seulement des pistes de travail

Le covoiturage et l’autopartage ont également été évoqués. Sur ce plan, André De Martin annonce que la Commune va adhérer au concept Cambio (partage de voiture). Nous y reviendrons.

Au niveau des écoles, il conviendra de sensibiliser les jeunes et d’accompagner les directions pour promouvoir la marche ou le vélo en vue de rejoindre les établissement scolaires.

Au terme de la présentation, le bourgmestre a répété qu’en termes d’aménagements de mobilité, le dernier mot revient au collège communal. "Toutes ces propositions sont intéressantes mais ne constituent que des hypothèses de travail, souligne-t-il. Et nous ne pour rons avancer qu’en fonction des contraintes budgétaires, des appels à projets de la Région wallonne et des subsides."