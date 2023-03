Ce vendredi, aux Halles, Naples ne sera pas en Italie…

Les courts "Discours à la nation" de Celestini y répondent parfaitement sur le ton d’un humour grinçant, qui remet en cause les travers de notre société hantée par le repli sur soi, le consumérisme et un capitalisme effréné.

Un homme est couché sur son lit et voit son robinet qui fuit, puis l’évier qui déborde, puis l’eau qui se répand dans la chambre. "Alors il se tourne sur le côté et regarde le mur, Il cesse de penser à la goutte, Il sourit et s’endort. Et sereinement se noie"

Six artistes sur scène, une alchimie aux frontières du théâtre et du concert, une ambiance napolitaine, un rayon de soleil dans la grisaille de l’hiver, annonce le centre culturel.

Avec Brigitte Baillieux et Guy Theunissen, Federica Morelli au chant, François Nys à la guitare et aux arrangements, Éric D’Agostino à la contrebasse et Stephan Pougin aux percussions.

Ce 10 mars au Centre culturel de Philippeville 1 rue de France à 5600 Philippeville info@culture-philippeville.be 071/66 23 01