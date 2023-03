Via une concession, la Commune a confié la gestion du site à Camping-Car Park.

Cette société française est leader européen dans l’offre d’aires d’étapes et de services aux campeurs itinérants. "Nous proposons près de 400 sites d’accueil en France et en Europe", nous explique Pascal Lainé, chargé du développement du réseau dans le Nord et en Belgique, au sein de la société. En 2022, Camping-Car Park a vu son chiffre d’affaires augmenter de 50%, atteignant 15 millions d’euros. La société a étendu ses activités vers l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal… et donc la Belgique.

Après une première aire installée à Herbeumont, cette seconde voit le jour à Cul-des-Sarts. Camping-Car Park espère accueillir ses premiers touristes avant l’été. "Nous savons que la Wallonie manque de points d’accueil, un peu partout. Nous avons donc pris contact avec une grande partie des communes pour leur proposer une collaboration. On sait que beaucoup sont attractives. Couvin est l’une des premières parce que l’on se trouve ici sur un ancien camping, facile à adapter. D’autres communes suivront ensuite."

Le site comptera 20 aires d’accueil pour les motor-homes, plus quelques-unes pour des vélos, avec un espace pour planter une tente et pour recharger les vélos électriques, ainsi que des boxes pour les placer en sécurité. "Tout sera géré de façon autonome via des automates, avec un accueil en 9 langues. Les gens paieront par 24 heures. Nos prix avoisinent en moyenne les 12 euros par 24 h."

Une partie de l’argent généré par l’activité sera reversée à la Commune de Couvin. "C’est un pourcentage du chiffre d’affaires", nous explique-t-il.

En 2022, 7,6 millions d’euros ont été reversés aux collectivités par Camping-car park, se targue la société sur son site internet, qui mentionne qu’en moyenne, 44 euros ont par ailleurs été dépensés chez les acteurs économiques locaux, par nuit.

Ce projet permettra de répondre à une demande croissante, qui n’était encore rencontrée que par la Brasserie des Fagnes dans l’entité de Couvin. Il offrira aussi un nouveau souffle au tourisme local et notamment au musée de la Vie rurale voisin, en pleine mutation depuis quatre ans.

Précisons que parallèlement à ce projet confié à une société privée, des emplacements publics pour motor-homes sont en cours d’aménagement au centre de Couvin, sur le parking de la Ferme Walkens.