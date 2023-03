Florennes: la piscine rénovée a été inaugurée ce mercredi

Des porteurs de projet indispensables

"Sans porteur de projet comme vous, de telles infrastructures ne pourraient voir le jour, a lancé le ministre aux responsables communaux florennois. Cette piscine permettra à Florennes de rayonner bien au-delà de son territoire. Je la connaissais d’ailleurs avant sa rénovation puisque je venais m’y entraîner."

À la manœuvre dans ce dossier, l’échevin des Sports Antonin Collinet a rappelé que le projet de rénovation du bassin florennois avait été lancé dès 2016. Après avoir remercié le ministre pour son aide, il a malicieusement souligné que d’autres dossiers auraient bien besoin d’un coup de pouce ministériel, comme la rénovation du complexe sportif contigu. "Ma porte est toujours ouverte", a répondu Adrien Dolimont.

Avant même l’inauguration, l’échevin Antonin Collinet nous avait confié son grand soulagement et sa fierté d’avoir pu terminer cet important chantier de rénovation dans les temps.

"Il reste à présent à gérer cet outil, a-t-il ajouté ce mercredi. Les premiers nageurs ont pu découvrir le bassin rénové dès ce lundi. Et la semaine prochaine, ce sont les clubs (plongée, aquagym…) et les autres utilisateurs (moniteurs privés, cours particuliers…) qui pourront à leur tour prendre possession du bassin. Un gestionnaire, une secrétaire, deux maîtres nageurs et trois techniciennes de surface (qui nettoieront l’ensemble du complexe sportif) sont chargés de faire fonctionner la piscine. À l’avenir, nous envisageons déjà d’élargir la plage horaire d’ouverture afin qu’un maximum de citoyens puissent profiter de cet endroit."

Pour l’instant, les horaires d’ouverture sont de 12h à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi ; de 12h à 16h le mercredi et de 9h à 12h le samedi. Avec cette inauguration, c’est un chantier de deux ans qui s’achève: les travaux avaient débuté en mars 2021. Il a coûté un peu plus de quatre millions d’€ avec un subside d’Infrasports d’1,4 million d’€.

Un effort sur l’énergie

"Sans le plan piscine de la Région wallonne, il était impossible pour la Commune de réaliser cette rénovation, tient à souligner l’échevin. En plus du subside d’Infrasport, la Région nous a prêté des fonds à taux zéro. Et lorsque les prix des matériaux ont explosé, nous avons encore pu compter sur la compréhension des autorités wallonnes avec une aide supplémentaire."

La structure (encore saine) du bâtiment a été conservée, mais tous les éléments internes ont été rénovés. L’ancienne cafétéria a été supprimée pour laisser la place à une pataugeoire. Un coin équipé de fauteuils et de distributeurs de boissons a toutefois été créé.

Une attention particulière a été portée à la consommation d’énergie de la piscine rénovée. "Avec le système d’isolation mis en place, nous disposons à présent d’un bâtiment presque passif sur le plan énergétique, se réjouit Antonin Collinet. Par rapport à l’ancienne situation, nous devrions diminuer les dépenses énergétiques de 57%."

Accueillir les PMR

Un système de cogénération a été installé pour chauffer l’eau (elle affiche 28°), la structure et produire l’électricité. Autres nouveautés: la purification de l’eau s’effectuera par ultraviolet et un dispositif anti-noyade a été installé. Enfin, la structure a été pensée pour faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite.

"Le chantier n’a pas été simple à mener dans le contexte du Covid puis de la guerre en Ukraine, a pour sa part insisté Yohan Hallet, le directeur de la Régie Communale Autonome qui gère la piscine. Mais tout cela est oublié et il ne reste plus qu’à profiter de ce magnifique outil. À vos maillots !"