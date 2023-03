Chimay: des activités pour la santé rénale ce jeudi au Centre de Santé des Fagnes

Selon la Fondation du rein, "un adulte sur dix souffre d’une affection rénale, soit près de 850 millions de personnes dans le monde. L’Organisation Mondiale de la Santé prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 ans à venir. Et pourtant, chaque année, en raison d’un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d’insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées. Or, depuis plusieurs années, les maladies rénales, même si elles sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples." D’où l’importance de journées de sensibilisation.

Mesurer sa glycémie

Au centre de Santé des Fagnes de Chimay, à partir de 8h ce jeudi, dans le hall d’entrée, les visiteurs pourront mesurer leur glycémie et leur tension artérielle, assister à des démonstrations d’un générateur d’hémodialyse et d’une machine d’hémodialise à domicile ou encore participer à un quiz sur le thème "Comment préserver ses reins ?".

Dans le service même de dialyse, d’autres activités seront proposées: un quiz musical, la distribution d’aromates, une séance de relaxation ou encore un accueil des familles.