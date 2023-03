Objectifs de l’ADL de Walcourt: emploi, commerces, produits locaux et tourisme

L’an dernier, la Région wallonne a renouvelé l’agrément de l’Agence de développement local (ADL) pour la période 2022-2026. "Dans notre rapport d’activité, il nous a été demandé de ne plus mentionner les activités récurrentes que nous menons comme la mise à jour de la base de cellules vides, l’organisation du week-end du client, des concours vitrines de Noël… Ces activités sont malgré tout chronophages et nous sommes l’une des ADL qui en a le plus, explique Olivier Losseau, coordinateur. De quatre priorités, notre plan stratégique n’en compte plus que deux, subdivisées en quatorze objectifs et 45 actions. Onze peuvent être considérées comme terminées. Vingt-six sont en cours et huit restent à entamer", poursuit-il.