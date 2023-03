Momignies: des anciens de l’Heureux Abri disent adieu à "leur" bâtiment

Pour les anciens de l’Heureux Abri, élèves ou enseignants, la disparition programmée de l’immeuble, qui fut comme leur maison, suscite plutôt de la nostalgie : "C’est un peu comme une partie de moi qui s’en va", nous dit un ancien pensionnaire. Initié sur la page Facebook qui rassemble les anciens de l’établissement, un moment de retrouvailles a rassemblé une centaine de personnes dans leur ancienne cour de récréation, déjà défigurée par le chantier : "C’est fou comme cela a déjà changé, sans les préaux ou les arbres", commentait une enseignante de l’école secondaire.

Le corps enseignant et éducatif, passé ou actuel, a tenu à accueillir dignement leurs anciens enfants, venus parfois de très loin pour l’occasion, même si leur passage par l’institution remonte lui aussi à plusieurs décennies. Un café et quelques pâtisseries permettaient à chacun de braver la bise glaciale qui traversait la cour.

Si la visite de la vieille bâtisse n’était pas possible pour des raisons évidentes de sécurité, tous ont pris du plaisir à se remémorer les bons et moins bons moments vécus dans ses couloirs, étages et dortoirs. Au vu de la mobilisation, il en fait aucun doute que la tranche de vie passée au sein de ces murs est indélébile : "C’est un peu notre famille ici. C’était notre chez nous".