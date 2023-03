Le 1er prix de l'innovation pour les Bidouilleurs de L'Escaillère à la First Lego League

Pour une première participation, on peut écrire que les élèves escaillons ont fait sensation puisqu’ils ont emporté le premier prix de l’innovation.

Fair-play et bonne humeur

"Le jury a été impressionné par la qualité et la clarté de la présentation de leur projet innovant, insiste leur institutrice, Magaly Dessy, à la base de toute cette aventure. Les jurés ont également apprécié leur bonne humeur, leur gentillesse et leur fair-play. Il est vrai que l’équipe a été remarquée avec tous les parents et grands-parents qui avaient effectué le déplacement et mis de l’ambiance dans Ciney Expo et leur T-shirt estampillé"Les Bidouilleurs de L’Escaillère"spécialement créés pour l’occasion."

Comme projet innovant, durable, concret et local, les petits Escaillons proposaient un concept d’énergie durable lié à l’ancienne maison communale du village. Depuis des années, le toit de ce bâtiment est équipé de panneaux solaires. Mais l’endroit est peu utilisé et une bonne partie de l’énergie produite est ainsi "perdue". Les enfants ont alors imaginé de récupérer cette électricité pour alimenter une borne de recharge sur le parking voisin. Ce projet a nécessité la construction d’une maquette au 1/40, des calculs pour estimer le budget (3 500 €), un contact avec la firme produisant les bornes… Un dessin animé a même été réalisé et présenté, ce samedi, au jury avec le résultat que l’on sait.

Pour Magaly Dessis, s’inscrire à cette compétition ne se limitait pas à un jeu mais constituait tout un projet pédagogique s’étendant sur près d’une année scolaire. Pour participer, monter leur projet et construire leur robot, les enfants ont dû mettre concrètement en application de nombreuses matières apprises en classe: mathématiques, les angles, les fractions, les distances. les engrenages, le langage informatique, le français pour la présentation, la construction de maquettes… Si l’on y ajoute la confiance en soi, le travail en équipe, la maîtrise, ce challenge se révèle des plus enrichissants et formateurs.

À une place de la finale

Le résultat au concours de robotique est tout aussi positif pour "Les Bidouilleurs de L’Escaillère". L’enjeu était de fabriquer un robot capable de remplir diverses missions (actionner des boutons-poussoirs, transporter des éléments…) en un temps limité. Pour cette partie de la First Lego League, les Escaillons sont arrivés à la 6e place sur 25 équipes inscrites dont certaines n’en étaient pas à leur première participation. "Nous loupons la finale à Genk, réservée aux cinq premiers, de peu, reprend Magaly Dessis. Mais nous ne sommes absolument pas déçus de ce résultat ; Bien au contraire, tout le monde est enchanté d’avoir participé à ce concours. Nous avons géré et montré de quoi nous étions capables, même si le robot n’a pas fonctionné à 100%. Cela s’est joué à quelques détails. Nous serons de nouveau de la partie pour la First Lego League de l’année prochaine."

En attendant, des parents bricoleurs de la petite école de L’Escaillère vont construire une étagère. De quoi recevoir la coupe, les médailles, la boîte d’accessoires Lego reçue en récompense, ainsi que les futurs trophées que les "Bidouilleurs de L’Escaillère" ne manqueront pas de ramener dans le futur.