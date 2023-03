Faut-il réorganiser le stationnement dans Petigny ?

"J’ai été interpellée par un citoyen qui s’étonne d’avoir été verbalisé alors qu’il stationnait juste quelques minutes le temps de décharger ses courses, a-t-elle expliqué. Il s’est étonné d’avoir reçu un procès alors que certaines voitures stationnent à de mauvais endroits pendant des heures en créant de gros soucis de visibilité au niveau des carrefours. Il évoque une crainte aussi: le déménagement annoncé de la boulangerie locale le long de cette rue, ce qui va accroître les problèmes de stationnement et le danger. Enfin, il y a les soucis de vitesse. Certains automobilistes y passent très vite, alors que l’on est en agglomération."

La commissaire Virginie Wuilmart a confirmé que de nombreuses doléances avaient afflué à la zone de police, au sujet du manque de visibilité dans les carrefours de la rue Général de Monge, principalement en venant de la rue des Fontaines et de la place Saint-Victor. "Le souci, c’est que si nous faisons respecter strictement la législation, il ne sera pratiquement plus possible de stationner nulle part dans nos villages, a-t-elle reconnu. Nos services ont donc contacté certains riverains individuellement pour demander de déplacer leur véhicule quand leur stationnement s’avérait dangereux."

La chef de zone ignorait le projet d’installation d’une boulangerie le long de cette artère. "Mais c’est peut-être l’occasion, au niveau communal, de revoir le plan de stationnement dans cette rue."

Au niveau de la vitesse, la conseillère socialiste suggère d’installer un radar préventif, puis de passer à de la répression, à l’intérieur de l’agglomération.

C’est sans doute ignorer que les contrôles de vitesse y sont déjà très réguliers, aux entrées du village, en agglomération. "La zone de police n’a plus de radar préventif, a expliqué la commissaire. Et placer un radar répressif en un endroit dépend d’une série de contraintes techniques. Peut-on en placer au cœur même de l’agglomération ? C’est à étudier."