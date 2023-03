L’achat des caméras pour Couvin entériné par le conseil de police

Pour l’achat de ce dispositif, le collège communal couvinois avait suggéré de passer par la zone de police, qui peut se greffer à un marché de la police d’Anvers de manière à obtenir des tarifs réduits. C’est ce qui a justifié une nouvelle approbation du point, en conseil de police cette fois. Et donc un dernier baroud d’honneur du groupe socialiste couvinois, espérant sans doute obtenir l’adhésion de ses pairs de Viroinval pour faire pencher la balance en défaveur de cet achat.

"Je reste perplexe sur la somme annoncée, est intervenu Vincent Delire (PS, Couvin). On avait parlé de 30 000 euros et on aboutit à 170 000 euros. C’est exorbitant par rapport aux statistiques de délinquance dans ces endroits. Surveiller le parc Saint-Joseph pour une somme pareille, c’est ridicule, d’autant qu’il existe d’autres moyens plus classiques utilisés par le Service d’Enquête et de Recherches."

Il a expliqué avoir pris ses renseignements auprès d’un spécialiste du domaine: "Il existe un modèle de caméra avec panneau solaire et connexion 4G, pour 5000€ pièce."

La chef de zone Virginie Wuilmart a rectifié les données fournies par le conseiller: "D’abord, la somme n’est pas de 170 000 € mais 136 000 €. Et quand on parle de neuf caméras, c’est en réalité neuf emplacements où sera placé un dispositif comprenant plusieurs petites caméras, pour filmer à 360 degrés. Au total, on compte donc 22 caméras, en neuf endroits. L’utilisation de la 3G ou de la 4G n’est pas possible dans notre région. Nous devons donc installer un système hertzien. Outre l’achat des caméras, c’est toute cette installation qui est comprise, et notamment le système d’exploitation des images."

Les socialistes couvinois reposent les questions plusieurs fois posées en conseil communal: seuls des policiers de Couvin auront accès aux images, qui seront conservées 30 jours. Et la transmission par le réseau hertzien sera cryptée pour pallier les risques d’interception par un tiers.

Le système d’exploitation permettra-t-il d’ajouter d’autres caméras par la suite ? Oui. Et c’est peut-être déjà envisagé, à entendre le président de zone, Maurice Jennequin: "Les armoires électriques du parking de la Ferme Walkens ont déjà été vandalisées, alors que les travaux n’y sont même pas terminés. Il faudra sans doute des caméras là-bas aussi."

Vincent Delire a exhorté ses pairs de Viroinval à "réfléchir à deux fois" avant de voter le point mais le vote a confirmé la volonté du conseil communal couvinois: 5 contre (PS de Couvin), 2 abstentions (PS de Viroinval) et 7 votes favorables.