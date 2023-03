La commissaire arrive au terme de son deuxième mandat. Ce jeudi soir, elle a été reconduite pour un troisième bail par le conseil de police.

On sait que sa précédente reconduction avait suscité un débat parmi les conseillers mais aussi dans Couvin, où le secteur Horeca estimait que le travail de la police nuisait au commerce. Cinq ans plus tard, les choses semblent plutôt apaisées. Le débat, mené à huis clos, s’est paraît-il passé de façon bien plus sereine, à entendre le président de la zone, Maurice Jennequin, qui ne veut pas en dire davantage que le fait qu’il n’y a pas eu de vote contraire. Seules quelques abstentions ont été constatées.

Le résultat du vote des conseillers de police devra être appuyé par l’avis d’instances supérieures, dont celui du procureur général, avant une nomination officielle qui devra être coulée dans un arrêté royal. Une lettre de mission sera ensuite rédigée, pour déterminer les objectifs à suivre dans les 5 prochaines années, sur les entités de Couvin et de Viroinval.

C’est le dernier mandat que Virginie Wuilmart peut exercer aux 3 Vallées, puisqu’un chef de zone ne peut cumuler que trois mandats dans un même service.