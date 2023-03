Daria de retour à Fraire, vingt ans plus tard

"Au début des années 2000, dans le cadre du jumelage entre Charleroi et la ville ukrainienne de Donetsk, des échanges linguistiques étaient organisés afin de permettre à des étudiants ukrainiens de venir parfaire leur français durant six semaines. C’est ainsi que Daria a été hébergée chez nous, à Fraire", se souvient Fernande Matagne. "Au terme de ce séjour, nous sommes restées en contact durant de longues années. Au printemps dernier, c’est la guerre qui nous a reconnectées", poursuit-elle.

Daria et ses deux petites filles, Hanna (8 ans) et Orina (9,5 ans), sont revenues chez Fernande en avril dernier. Elles sont rentrées au mois de juin, pensant que la guerre allait se terminer pour finalement revenir à Fraire en novembre.

Intégration réussie

Pour Daria et ses deux enfants, l’intégration se passe à merveille. "Hanna et Orina sont scolarisées en 2e et 4e primaires à l’école libre de Fraire qui est située juste à côté de la maison de Fernande. Lorsqu’elles sont arrivées, au printemps dernier, ça n’a pas été facile pour elles de se retrouver dans une nouvelle école, avec des nouveaux amis sans connaître un mot de français, mais ça se passe de mieux en mieux", se réjouissent Daria et Fernande.

Les fillettes pratiquent aussi le tennis de table au club de Fraire et elles vont chez les scouts, ce qui constitue de multiples occasions de pratiquer le français et de s’intégrer à la vie du village.

Pour sa part, Daria exerçait le métier d’analyste au sein d’une banque, en Ukraine. Dès son retour à Fraire, elle s’est inscrite à une formation d’employée de bureau auprès de l’ASBL DEPROMESEM, située à Florennes. "Comme notre président, nous sommes remplies d’espoir que la guerre se termine mais nous pensons qu’elle risque de durer encore un certain temps ; c’est pourquoi nous pensons qu’il est important de nous former, d’apprendre les langues et nous intégrer le mieux possible au sein de la société belge", estime Daria. Parmi les choses qu’elle ne connaissait pas en Ukraine, Daria évoque les carnavals qui battent leur plein pour l’instant dans toute la région. Elle évoque aussi les appareils à raclette, à fondue, et le fait de se faire la bise pour se dire bonjour. Lors de son premier séjour, au printemps dernier, Fernande lui a fait découvrir les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse et, en particulier, la célèbre marche Sainte-Rolende de Gerpinnes. Daria est heureuse de voir que tout le monde se connaît et se dit bonjour à Fraire et la convivialité qui règne au sein du village.

Quant à Fernande, elle est très heureuse d’accueillir Daria et ses deux filles, qui mettent de la vie dans sa maison et qui sont très autonomes.