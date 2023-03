À 61 ans, les toujours fringants Pépère et Mémère animent Neuville

Çà, c’est le motif officiel, mais depuis de nombreuses années, c’est essentiellement du sapin qui compose le bûcher. Il va donc sans dire que, même si la récolte n’est guère fructueuse, ce ramassage traditionnellement installé est devenu un prétexte pour saluer les nouveaux habitants ou pour revoir certaines têtes. Ensuite, c’est au tour de Pépère et Mémère, les deux personnages fétiches et historiques du village, d’emmener petits et grands à la récolte de vivres et de sourires aux quatre coins du village. Des arrêts sont prévus, ou improvisés, pour se restaurer, se désaltérer, sketter quelques pas de danses ou encore pour partager sa joie, comme au studio de la Radio des Lacs, la première webradio de la région. Tout cela malgré le vent qui pouvait s’engouffrer dans les costumes au point de glacer les os de participants ; une occasion de plus pour affonner la petite goutte.

Poussé par le rythme entraînant des tambours et fifres, tout ce beau monde s’est finalement réchauffé une première fois autour du grand feu, et à la salle ensuite, jusqu’aux petites heures afin de s’assurer que l’hiver était bien en train de disparaître au profit d’un soleil printanier.