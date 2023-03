une édition 2023 ensoleillée

Même si le cortège n’est plus aussi fourni qu’il y a quelques années, le public était nombreux ce dimanche pour suivre le cortège carnavalesque frasnois. Trônant fièrement en tête du cortège, le loup ouvrait la voie à des pingouins (groupe de 23 personnes de la localité), des gendarmes de saint Trop’Leus, des jardiniers et à d’autres petits groupes locaux rivalisant avec les réalisations des autres jeunesses environnantes. Notons les chars venus d’autres entités (Franchimont et Philipeville). Et pour rajouter de l’ambiance, l’incontournable fanfare sans laquelle le carnaval n’aurait pas la même saveur.