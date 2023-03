Thuin: les écoliers de la Maladrie iront à Biercée

Ces deux écoles ont la particularité de ne plus avoir de cycles complets. À Biercée, il n’y a pas de maternelle, tandis que la Maladrie offre les maternelles et les 2 premières années primaires. Et pour la petite implantation, l’avenir ne s’annonçait pas favorable. "Pour maintenir une école, il faut 40 enfants, dont 16 en maternelles, explique l’échevine Karine Cosyns au conseil communal. Or, la Maladrie a enregistré 39 élèves, dont 16 seulement en primaire". La bourgmestre souligne l’anticipation du directeur qui a alerté dès l’automne: "faute de quoi, on allait dans le mur en septembre". Les réunions se sont donc succédé jusqu’à ce qu’une solution se dégage. L’école de Biercée dispose désormais de locaux rénovés, et devant la partie accueillant la Maison de l’Enfance, d’une cour de récréation séparée qui pourrait tout à fait accueillir les écoliers de maternelles. Décision a donc été prise de rapatrier les élèves de la Maladrie vers Biercée, et de préserver le bâtiment de la Maladrie en y organisant dès la prochaine rentrée les activités extrascolaires et stages de vacances jusque-là hébergés à Biercée. "Cela permet de pérenniser l’école au sein du même groupe scolaire" conclut l’échevine, ajoutant que parents et enseignants ont été avertis dès février.