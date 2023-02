Momignies: un peu de carnaval pour chaque village

Char… naval

Trois jours plus tard, l’équipe du centre culturel remettait le couvert avec son Charnaval. "Déjà initié durant les années covid, notre souhait est d’amener l’animation et la joie du carnaval dans chacun des villages". L’appel aux associations s’est fait un peu discret, avec quatre groupes mobilisés pour l’occasion: les jeunesses de Monceau-Imbrechies et Macquenoise, la maison des jeunes de Momignies et bien sûr, le char du centre culturel. "Cependant, nous savons déjà que deux ou trois nouveaux groupes nous rejoindront l’an prochain, comme le Chimay Moped Show et ses mobylettes et un char de l’Heureux Abri, par exemple ". L’initiative devrait pouvoir prendre de l’ampleur.

Sept villages, sept arrêts

Qu’à cela ne tienne, le cortège s’est élancé de Beauwelz avant de parcourir les sept villages de l’entité. "Avec un arrêt animé au cœur de chacun des villages, où un peu de monde nous a rejoints à chaque fois".

Chaque halte était doublement animée, par des artistes jongleurs de feu dont les prouesses étaient mises en valeur par la musique du Sant Jordi’s Band.

La bise glaciale n’a pas ralenti la ferveur des participants, n’hésitant pas à effectuer quelques pas de farandole sur les différentes places communales. Au retour à Momignies et au chaud dans la salle de spectacle du Kursaal, la compagnie "Doble Mandoble" a ravi les participants avec son spectacle "La belle Escabelle", avant un concert donné par l’Harmonie d’Hirson.