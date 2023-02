La choucroute remplace la raclette à l’école de Fourbechies

Ambiance de circonstance donc et Christel Hoedenaeken, la directrice de l’école ne pouvait être que satisfaite de la soirée grâce à une équipe éducative très motivée et aux différents parents sur lesquels elle peut toujours compter. Le repas et l’ambiance ont connu un tel succès que déjà on peut se donner rendez-vous pour l’an prochain.

Mais d’ici là, d’autres activités seront au programme comme le marché aux fleurs qui se tiendra dans une prairie jouxtant l’école le 6 mai prochain à partir de 15 h 30. Bar et restauration sont également prévus.

Infos au 0479/74 74 16