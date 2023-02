Florennes: entretien des voiries et avis positif pour l'extension des Petons

Le village de Saint-Aubin sera particulièrement choyé avec un traitement du revêtement hydrocarboné dans cinq sections de chaussée: route d’Hemptinne, rue de Hurtebise et Croix-Jacquet, rue de la Bruyère, rue Saint-Fiacre et rue d’Yves-Gomezée.

Florennes connaîtra également plusieurs chantiers avec la réfection du revêtement hydrocarboné de la place Saint-Roch, une intervention sur l’égouttage de l’avenue de l’Europe, la pose d’avaloirs rue de Buciumi, l’extension d’un tronçon d’égouttage route de Mettet-Pavillon et la pose d’avaloirs rue des Écoles.

À Corenne, le revêtement sera refait rue Jean Jor et des Bœufs. Enfin, à Rosée, un nouveau revêtement sera posé à la place communale, avant un nouveau marquage au sol.

Nouvel éclairage pour Flavion Sport

Au niveau des installations sportives, le club de football de Flavion-Morialmé verra une partie de l’éclairage sur la moitié nord du terrain d’entraînement remplacé. "Les poteaux en bois supportant l’éclairage ont vieilli et représentent même un danger, insiste l’échevin Antonin Collinet, en charge du Sport et de la Transition Écologique. Les projecteurs actuels sont aussi énergivores et vétustes. De plus, l’éclairage de remplacement posé en dépannage par le club Flavion Sport est insuffisant au regard des normes d’Infrasports. Les poteaux éclairant la moitié sud sont moins pourris. Nous allons remplacer le plus urgent parce que nous n’avons pas le budget pour tout rénover d’un coup."

La somme de 30 000 € permettra d’enlever quatre poteaux en bois défectueux et de les remplacer par deux nouveaux pylônes équipés d’un éclairage Led plus puissant.

La Commune a décidé de répondre à l’appel à candidature Pollec 2022 lancé par la Région wallonne. Ce coup de pouce régional doit permettre aux Communes d’engager un agent à temps plein dont le rôle serait de mettre en place des actions pour lutter contre les changements climatiques et faire la promotion de l’énergie durable. "Nous avons bon espoir d’être sélectionnés, annonce l’échevin Antonin Collinet. Notre dossier est bien ficelé et c’est la première fois que nous sommes candidats à Pollec."

Même si la carrière les Petons se situe à Yves-Gomezée, sur le territoire de Walcourt, la Commune de Florennes est également concernée par la révision du plan de secteur introduite par le carrier en vue d’une extension. Dans ce contexte, le conseil communal devait remettre un avis sur ce projet.

Avis positif pour les Petons

"Dans le cadre de l’enquête publique, nous avons reçu deux réclamations, a précisé l’échevin de l’Aménagement du territoire, Quentin Massaux. Une pétition a aussi circulé sur les territoires concernés. Pour nous, il s’agit de poursuivre une activité existante et de pérenniser l’emploi. Nous sommes moins impactés que Walcourt. Nous proposons d’émettre un avis favorable à condition qu’une attention particulière soit mise sur la recirculation des eaux d’exhaure, sa valorisation et la qualité de l’air." À noter que les Communes de Walcourt et de Philippeville ont déjà remis un avis positif à la demande du carrier. Lors du vote, les deux élus Écolos se sont abstenus.

Lors de l’examen d’un point relatif à Ores, le bourgmestre a confirmé la volonté de la Commune de poursuivre l’extinction de l’éclairage public à partir de minuit, sauf en cas de festivités: grand feu, kermesses, marches… L’accord actuel avec Ores est valable jusqu’au 31 mars et le souhait est, si possible, donc de le reconduire.