Elena, le lien qui facilite la vie des réfugiés ukrainiens dans le sud-Hainaut

Des cours puis des ateliers culturels

Au fil des mois, les plus jeunes sont partis en ville, et les cours de français ont évolué vers des ateliers culturels, qui s’inscrivent plus dans la durée. "On y parle de la Belgique, du folklore, des traditions. Ils trouvent très étrange les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse et leur côté militaire, par exemple. Avec ce petit groupe d’une dizaine de personnes, on continue d’échanger, de découvrir les coutumes et habitudes. Ainsi, ils s’étonnaient qu’en Belgique, les garçons de café n’avaient pas d’uniformes: comment les reconnait-on alors, se sont-ils demandé. "

L’humain d’abord

Au-delà des aspects culturels, ce sont des relations humaines intenses qui se sont nouées. "Au début, je craignais qu’ils n’aient de l’appréhension, parce que je suis russe. En fait, non, on a de suite compris qu’il y avait d’un côté le conflit, de l’autre nos relations, avec tout ce qu’elles comprennent d’humain, de sensible. Et ça, c’est vraiment beau, cela permet d’avancer, dans la connaissance de langue et surtout de l’Autre."

Ces ateliers, au-delà de l’apprentissage d’une langue, d’une diction, d’un alphabet différent, c’est aussi une formidable soupape de décompression. "Sur 2h de rencontres, on passe souvent une heure à évacuer les doutes, les angoisses, ce que chacun a sur le cœur. En contact avec leur pays, c’est compliqué pour eux tout ce qui continue de se passer là-bas. Et pour moi aussi, car comme russe, je suis aussi"punie"; avec le covid et la guerre, je ne peux plus retourner dans mon pays d’origine où j’ai toujours mon papa et une partie de ma famille."

En famille

"C’est très étrange, avec ce qu’on partage, je me sens avec eux un peu comme en famille, cela donne de l’énergie. Au début, je voulais, avec la musique, le chant, apporter un peu de joie, les faire rire, se détendre. ça a fonctionné, au-delà de mes espérances."