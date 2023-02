A Momignies ou côté français, ce sera non au projet éolien de Windvision

La nage pour tous

L’approbation des comptes de différentes associations a permis de rappeler la fonction d’une petite ASBL communale, l’Association Pour la Natation à Momignies (APNM), qui affiche un boni budgétaire de près de 5 000 € au cumul des deux dernières années. Cette petite structure paracommunale vise, comme son nom l’indique, la promotion de l’apprentissage de la nage. Véronique Riez, échevine de l’enseignement, explique: "À l’aide d’un petit subside communal, et une intervention de deux euros par séance de la part des parents, l’APNM soutient l’apprentissage de la natation en finançant les trajets jusqu’à la piscine avec le car communal, l’accès au bassin de natation, ainsi qu’un maître-nageur pour les cours. Et ce pour toutes les écoles de l’entité, tous réseaux confondus".

Vents contraires

À l’issue d’un conseil éclair, l’orage fait toutefois mine de gronder. En effet, comme nous l’évoquions dans nos colonnes au début du mois de février, la société Windvision a annoncé qu’elle s’apprêtait à introduire sa demande de permis, pour son projet de construction de 4 éoliennes au lieu-dit "la Plaine par-delà l’Arbre" à Macon. Une annonce qui fait réagir les bancs de l’opposition, le projet ayant été clairement décrié lors de sa présentation il y a tout juste un an. Le bourgmestre, lui, veut calmer la tempête: "Nous n’avons rien vu venir jusqu’à présent, ça, c’est une chose. À ma connaissance, de plus, il n’y a pas de nouvelle étude d’incidence. Or, ils ont eu un refus il y a dix ans, et ils reviennent avec le même projet, en le déplaçant de 50 mètres. Il ne faut pas rigoler. Et je peux vous dire, pour avoir eu le préfet au téléphone, côté français, où se trouve une réserve naturelle régionale, ils sont contre de chez contre". La société Windvision est prévenue: sa procédure de demande de permis ne sera pas plus sereine qu’en 2013. Ses opposants, des deux côtés de la frontière, feront bloc. Une enquête publique suivra la demande de permis.