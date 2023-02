Pas de nouveau directeur général à Sivry-Rance avant 2024 ?

ACE voulait annuler la décision du conseil du 29 décembre 2020 sur le recrutement d’un directeur général par promotion, et lancer une nouvelle procédure avec appel à candidatures. Le groupe minoritaire a fait face à un refus catégorique et argumenté de la majorité MIL, par la voix du bourgmestre. "On a un D.G. faisant fonction en la présence de Renaud Pestiaux, qui exerce la même fonction au CPAS, a une expérience des matières communales depuis 1996, et qui a accepté d’assurer la continuité jusque 2024. Cette année-là, il y aura 5 élections ; si on lance maintenant le recrutement, cela risque d’être particulièrement lourd pour un directeur entrant en fonction à ce moment-là." Jean-François Gatelier ajoute qu’avec le directeur financier faisant fonction, ils ont lancé la réorganisation des services et ainsi rétabli un climat plus serein au sein de l’administration. "M. Pestiaux devrait nous présenter au prochain conseil la nouvelle organisation, plus pyramidale, qui permet d’alléger la charge directoriale. On ne va donc pas se précipiter". Rétorquant "Vous choisissez donc de rester dans l’illégalité, puisqu’un D.G. doit être remplacé dans les 6 mois de la fin de mission de son prédécesseur ", Francis Biset (ACE) ajoute: "nous irons donc voir le ministre". Une menace de recours à la tutelle qui ne fait pas frémir la majorité. "En Flandre, c’est tout à fait légal d’avoir un DG commun entre Commune et CPAS, pourquoi la législation wallonne ne pourrait-elle évoluer ?" conclut Jean-François Gatelier.