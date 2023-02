Walcourt: Clermont ouvre la ronde des carnavals 2023 (photos)

Dîner à la grange

À midi, les gilles se sont retrouvés à la grange pour le repas de midi composé de vol-au-vent et de purée, de quoi affronter le cortège de l’après-midi avec une énergie suffisante. Accompagné cette fois de la musique, le cortège s’est mis en route au départ de grange et les premières oranges ont commencé à voler dans le ciel clermontois. Le public était déjà nombreux pour tenter de les rattraper. "Cette année, nous avons eu quelques difficultés à nous procurer des oranges sanguines car la récolte n’a, paraît-il, pas été très bonne en Espagne", nous confiait un gille. Plusieurs très beaux groupes, plus originaux les uns que les autres, précédaient les gilles. L’un d’entre eux était même accompagné de cornemuses et de percussions écossaises, ce qui donnait une couleur particulière à cette édition 2023 du carnaval. Le soir venu, alors que les températures avaient chuté de quelques degrés, le cortège et le public se sont rendus sur la place du Puits pour le brûlage du gille et la clôture du carnaval. La foule était nombreuse et compacte pour assister à la symbolique fin de l’hiver et au retour prochain des beaux jours. Le carnaval de Clermont a vécu. Il laissera la place à celui de Gourdinne, ce samedi 4 mars.