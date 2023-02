Six carnavals vont animer les villages de l’entité de Walcourt

Thy-le-Château et Fraire

Les carnavals de Thy-le-Château et Fraire auront lieu le samedi 25 mars. À Thy-le-Château, les chars sont de retour cette année. Voici le programme complet de la journée: 12 h 30: inscription (obligatoire) et rassemblement du cortège à la salle communale, 14 h: départ du cortège, 20 h: fin du cortège et rassemblement devant la salle communale, 20 h 30, condamnation et supplice de Monsieur Mardi Gras, 21 h: grande soirée à la salle communale. Entrée: 5 € et gratuit pour les déguisés et participants au cortège. La saison carnavalesque 2023 s’achèvera avec le carnaval de Berzée qui aura lieu les 15 et 16 avril. Cette année, le comité des fêtes de Tarcienne a décidé de faire l’impasse sur son carnaval. Son président Dimitri Loisse nous en explique les raisons: "étant donné que la salle Saint-Martin ne peut être louée actuellement et qu’il ne nous est pas possible de supporter, financièrement, le coût de location d’un chapiteau et de matériel annexe tels que bancs, tables, brasseur, chauffage… nous avons décidé de faire l’impasse sur notre carnaval cette année mais c’est pour mieux revenir en 2024", déclare-t-il.