Grandrieu: après la Maison, la priorité sera le cœur de village

Au menu du conseil communal du jeudi 23 février, il y avait le rapport annuel 2022 sur l’état d’avancement de l’opération de développement rural dans l’entité. La Commission locale de développement rural l’avait approuvé le 8 février et le collège communal le 15 février. Les conseillers ont ainsi aussi pu le valider. L’un de ses points principaux est la modification dans l’ordre de priorité des projets à mettre en œuvre. "Comme la Maison de village de Grandrieu est lancée, la priorité n° 1 devient le cœur de village de Grandrieu, explique l’échevin Alain Lalmant (MIL). En 2, ce seront les ruelles et sentiers de l’entité, et en 3, le cœur de village de Montbliart. Avec l’aménagement du centre de Sautin dans le cadre du plan PIMACY, on aura ainsi fait le tour ". À propos des sentiers, Dominique Nicolas (ACE) s’enquiert du balisage, que la Maison du tourisme voulait revoir. L’échevin explique qu’on refait tout, sentiers piétons, VTT et cavaliers. "Les balises sont d’ailleurs commandées. La Maison du tourisme rajoutera peut-être un balisage spécifique pour certaines boucles" ajoute-t-il.