Discothèque de Neuville: la demande de permis a été retirée

Revirement dans le projet de discothèque à Neuville, à l’emplacement de l’ancien Royal Grill, le long de la N 5. Les porteurs (la SPRL Couvy-Club d’Ham-sur-Heure-Nalinnes) du dossier ont décidé de retirer leur demande de permis. Pour rappel, il était question de construire un complexe événementiel capable d’accueillir jusqu’à 1 500 personnes pour des soirées ou des concerts. Le site devait être équipé d’un parking de plus de 600 places et son accès devait s’effectuer via une nouvelle voirie derrière le complexe.