Une nouvelle unité pastorale pour Florennes

Pour faire face à cette réalité, les évêchés, qu’ils soient de Tournai ou de Namur, invitent les paroisses à se serrer les coudes et à se regrouper en territoires plus vastes baptisés "unités pastorales". Au terme de la démarche préparatoire du chantier paroissial qui s’est tenue avec les différents acteurs du secteur de Florennes, l’évêque de Namur, Mgr Pierre Warin, est récemment venu ériger la nouvelle unité pastorale baptisée "Saint-Stapin en marche".

Elle regroupe les neuf clochers suivants: Saint-Paul à Chaumont, Saint-Quentin à Corenne, Saint-Martin à Flavion, Saint-Gangulphe à Florennes, Saint-Remi à Hemptinne, Saint-Martin à Morialmé, Saint-Alexandre à Morville, Saint-Remi à Rosée et Saint-Aubin à Saint-Aubin.

Lettre de mission

Lors de la messe d’officialisation de cette nouvelle unité pastorale, Mgr Warin s’est adressé à Lætitia Coucharière, Véronique Hastir et Véronique Thiry, membres de l’équipe pastorale, à son curé, l’abbé Philippe Masson, et à ses collègues les abbés Sylvain Moke Modu, Ludovic N’Dri Kouassi et Franck Toffoun. Il leur a confié, pour trois ans, la responsabilité d’animer et de coordonner l’ensemble de la pastorale de la nouvelle unité. "Je vous demande de le faire dans un esprit de service de l’Évangile et, pour cela, d’enraciner votre équipe dans la prière, l’écoute et le partage de la Parole, la célébration de l’Eucharistie et le souci de vos frères et sœurs", a déclaré l’évêque.

Concrètement, il s’agira de dynamiser les célébrations dominicales, de trouver des chemins nouveaux afin de privilégier la rencontre avec tous et de susciter des moments de formation à la foi au sein des communautés.

Saint-Stapin

Pour sa part, l’abbé Philippe Masson a expliqué le choix du nom de Saint-Stapin pour la nouvelle unité pastorale. "Ce choix est très symbolique: en wallon, " stamp"signifie se mettre debout et en marche comme notre nouvelle unité pastorale qui montre son originalité en choisissant ce saint peu connu. Originaire du sud de la France, il est invoqué à Anhée, Floreffe, Bioul et Morialmé pour les enfants qui présentent des difficultés à marcher", poursuit-il. Cette référence à la marche rappelle la tradition des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui concerne, pour ainsi dire, tous les villages de la nouvelle unité pastorale, à l’exception de Corenne et de Morville.