La fin de Petit Jean-Baptiste fêtée en famille à Mazée

Après un premier rassemblement en musique sur la place du Ternia autour du petit bûcher qui y avait été installé, le cortège des enfants accompagnés de leurs parents a parcouru les rues du village au son de musiques carnavalesques. Cette belle festivité, les enfants l’attendaient depuis longtemps. En effet, quoi de plus agréable pour tous de se déguiser et de se mettre dans la peau d’un personnage imaginaire ! À la nuit tombante, tous ont rejoint la place du Ternia. Après une dernière ronde autour de celui qui devait périr sur le bûcher en raison des nombreux méfaits accomplis dernièrement, son bourreau y a mis le feu. Dans une joie indescriptible, tous ont alors montré leur bonheur d’être présents à cette soirée. Lorsque ce triste personnage n’était plus que cendres, tous ces bambins s’en sont retournés à la maison, heureux d’avoir dit non à l’hiver et salué ainsi le retour du printemps qui arrive à grands pas.