Chaude ambiance pour brûler Jef le Couleuvrot à Dourbes

Malgré une météo peu engageante, les Dourbois étaient particulièrement nombreux pour accompagner Jef le Couleuvrot lors de son dernier périple dans le village. En effet, le mauvais à détruire, c’est lui. Ce sinistre personnage est le responsable de tous les maux qui se sont abattus sur le village de Dourbes tout au long de l’année. Tous, musiciens et villageois étaient unanimes pour créer cette excellente ambiance entre jeunes et moins jeunes. De multiples arrêts avaient été prévus sur tout le parcours afin de se désaltérer mais surtout partager la joie d’être ensemble. Organisé par le comité de fêtes, ce carnaval est évidemment toujours très attendu par la population locale. Tout au long de la journée, même si la pluie était de retour, de nombreux arrêts chez les habitants ont permis aux musiciens de créer cette ambiance musicale caractéristique appréciée par les participants. Une occasion de partager des bons moments d’amitié et de partage.