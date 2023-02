Le C.H.A.T perd son président honoraire

Jean-Marie Horemans vient de décéder à l’âge de 86 ans. Ce docteur en philosophie était originaire de Thudinie où, durant de longues années, il joua un rôle important dans la vie culturelle. Attaché à la bibliothèque Royale, il avait présidé le C.H.A.T (Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Thudinie) durant une cinquantaine d’années avant d’en devenir le président honoraire. Il était aussi le fondateur du musée de l’Imprimerie de Thuin et membre des Artistes de Thudinie où il côtoyait notamment l’historien Pierre-Jean Foulon, avec qui il collabore dans plusieurs essais et publications, notamment dans les éditions du Spantole.