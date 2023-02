Éolien à Beaumont: la Commune a assez donné !

Permis unique

Après les arguments des promoteurs, les Renlisiens comme les habitants de l’entité de Beaumont ou encore diverses associations écologiques, ont exprimé un non catégorique à l’érection de nouveaux mâts, soulignant que Beaumont a déjà bien rempli sa part contributive. D’autres avis allaient dans le même sens comme ceux des fonctionnaires délégué et technique. Même au niveau de la Région Wallonne, si un ministère était plutôt favorable à l’installation et l’exploitation de 5 nouvelles éoliennes, un autre se rangeait derrière l’avis des locaux. Mais voilà, dans ce cas précis, s’il y a divergence de vue entre deux instances ministérielles, c’est le projet initial qui prévaut.

Jusqu’au Conseil d’état

Des vents favorables ont conduit la décision jusqu’aux oreilles de Serge Delauw: l’octroi du permis unique pour le projet éolien New Wind de Renlies a été confirmé. D’où sa question au bourgmestre: "La décision a-t-elle été notifiée à la ville de Beaumont et que comptez vous faire ?"

"Nous n’avons encore rien reçu" indique directement le maïeur et d’ajouter aussitôt: "Notre position reste inchangée, c’est un non catégorique au dit projet et nous irons jusqu’au bout, à savoir le Conseil d’État". Ceci dit, Bruno Lambert ne s’étonne guère de la position de la Région Wallonne, elle-même soumise à des objectifs nationaux, voire supranationaux. Mais est-ce toujours aux mêmes de donner ?

Rénovation énergétique des bâtiments publics

La dizaine de points inscrits à l’ordre du jour n’a pas donné lieu à de grands débats. On en retient, en matière de marchés publics, les améliorations de la performance énergétique de quelques bâtiments suite aux subsides Ureba accordés: pour la cure de Renlies, la cure de Beaumont, l’ancien arsenal des pompiers de Solre-Saint-Géry ou encore la maison locative de Leugnies jouxtant la salle communale. On notera quand même l’abstention du groupe ARC, marquant ainsi son désaccord quant aux choix techniques en matière d’isolation.

Des bornes électriques

On parle aussi des baux à ferme des biens ruraux appartenant à la Ville. On abroge les conditions de location décidées en 2004 pour un nouveau type de cahier des charges relatif au bail à ferme. Il est encore question d’un nouveau règlement de redevance pour les concessions, caveaux, colombariums et autres cavurnes ; ou encore de l’ajout de crédits en urgence au budget, suite à l’arrivée de subsides pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Deux infos en provenance de la tutelle: le budget 2023 est approuvé, tout comme la délibération concernant l’abrogation des taxes sur les immeubles inoccupés.