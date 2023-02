Un souffle nouveau pour Jeunesse, Musique et Arts à Ragnies

Pour la deuxième année consécutive, l’ASBL Jeunesse Musique et Arts (ex-Juillet Musical d’Aulne) investit la salle de la Grange de la Distillerie de Biercée pour proposer son week-end artistique décliné en trois volets. À l’origine, JMA proposait ses activités début juillet, mais la refonte du calendrier scolaire en Communauté Française a contraint les organisateurs de revoir leur agenda de programmation. Celle-ci se focalise sur la jeunesse et les artistes de demain. C’est ainsi que la soirée inaugurale du vendredi 3 mars (20 h) proposera une "soirée jazz" avec en concert le trio Yann Dumont (orchestre composé de Yann Dumont – batterie, Federicco Sotcchi – contrebasse et Dorian Dumont – piano). Le samedi 4 mars (17 h), le Wind band du JMA proposera son concert "Un souffle de jeunesse". "La particularité de cet orchestre est qu’il n’existe pas encore. Il prend vie le lundi qui précède le concert et se compose de musiciens qui participent au stage d’orchestre dirigé par des coachs de pupitre", précise Christian Durieux, le directeur artistique et chef d’orchestre du Wind band.