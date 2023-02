Le Grand feu de Barbençon, c'est ce dimanche!

Tout commence dès l’aube par le ramassage des ballots qu’on installe sur le vieux char agricole. C’est au sommet de ce char que sera installé Bonhomme Hiver. Début d’après-midi, vers 14 h, le convoi se met en route avec ses "Saqueux", ses "Astoqueux", et ses " Destoqueux". En un mot comme en cent, les jeunes, les enfants et bon nombre d’adultes venus en renfort ont pour mission de faire avancer le char jusqu’au sommet du village. La pente est parfois raide mais là n’est pas le plus compliqué car, face aux vaillants "Saqueux", il y a les "Astoqueux" qui prennent malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues. S’ajoutent à cela les "Destoqueux" qui se doivent de prêter main-forte à celles et ceux qui veulent que le char arrive à destination: sinon, malheur sur la cité !

Mais qu’on se rassure, l’objectif est toujours atteint, et une fois sur les hauteurs de Barbençon, le condamné sera dirigé vers le bûcher préparé depuis déjà quelques jours. Les vaillants acteurs de ce long voyage peuvent souffler, bien que d’autres occasions leur en ont été données tout au long de l’après-midi.

Aux derniers mariés de jeter l’allumette qui va mettre le feu aux fagots et autres ballots de paille et, alors que les flammes s’échappent dans la nuit noire, tous entourent le bûcher pour la danse des sept sauts, une autre tradition de Barbençon pour se réjouir: l’hiver est bien mort. C’est ce que du moins tous espèrent…