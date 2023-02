Fagnolle ouvre la saison des carnavals dans l’entité de Philippeville

On aime faire le drôle à Fagnolle, et cela ne s’est pas démenti en ce premier week-end des vacances de carnaval. Comme le veut la tradition, les plus jeunes du village sont allés de portes en portes pour récolter des vivres. Après ces visites intéressées mais courtoises, tout le monde s’est rassemblé autour du grand feu. Comme personne ne s’est marié au village cette année, l’honneur est revenu aux enfants d’allumer le bûcher. Pour terminer la soirée, tout le monde s’est retrouvé au local en bordure de la place pour déguster les délicieuses crêpes et l’omelette offertes aux participants.