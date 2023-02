Conseil communal de Cerfontaine: le siège d'Hubert Lechat toujours vide

Au conseil de janvier, le chef de fille de l’opposition Cerf + ne se présentait déjà plus. On savait, entre autres par votre quotidien, qu’Hubert Lechat claquait la porte du conseil suite à différents désaccords avec le collège et le député-bourgmestre Christophe Bombled en particulier.

Lors de cette séance de janvier, l’intéressé était simplement excusé par la voix d’un de ses colistiers. Le lendemain, un recommandé atterrissait sur le bureau du maïeur: Hubert Lechat marquait bel et bien son intention de quitter l’assemblée cerfontainoise.

Sans proposition du groupe Cerf + en vue du remplacement, et comme le veut le code de la démocratie locale, André Lépine était invité à le remplacer. Mais pour des raisons de santé, ce dernier a décliné l’offre, tout comme l’avait déjà fait Serge François, lui aussi en ordre de désignation. Un renoncement qui a seulement été officialisé le 15 janvier. Un peu tard pour un conseil programmé quelques jours à peine plus tard !

Le scénario imaginé par l’opposition tombait à l’eau et Joseph Delwart, le candidat suivant dans l’ordre de remplacement, ne pouvait pas prêter serment lors de la séance de ce mardi. Le siège du démissionnaire est donc resté vide, procédure du code de la démocratie locale oblige.

Cinq minutes de conseil

C’est ainsi qu’à 19h tapante, lundi soir, le président de séance fait rapidement part de la lettre de démission d’Hubert Lechat. Puis le temps pour Christophe Bombled de lire le courrier officiel d’André Lépine qui renonce à ce siège et le sujet est clos. Il faudra attendre le prochain conseil pour voir Joseph Delwart prendre place sur les bancs de Cerf + !

Et encore, ce n’est pas certain: l’intéressé nous a confié qu’au mois de mars, il est prévu qu’il soit à l’étranger et dans l’impossibilité de prêter serment. La partie serait encore remise…

Pour le reste, le conseil approuve unanimement la dotation de Cerfontaine à la zone de secours Dinaphi, soit comme l’an dernier 184 184,45 €, somme d’ailleurs inscrite au budget 2023. On renouvelle aussi l’adhésion pour quatre ans à la centrale d’achat en matière d’éclairage publique. Enfin, la participation communale au budget de la fabrique d’église de Villers-deux-Églises ne sera pas de 6 674 € comme prévu mais bien de 8 053 € suite à l’oubli par les fabriciens d’un mali antérieur. Cinq minutes se sont écoulées et le huis clos est déjà prononcé !