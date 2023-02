Beaumont: la zone de police Botha informe les aînés sur la circulation routière

À l’invitation de l’amicale Eneo Beaumont, la zone de police Botha s’est déplacée à la salle communautaire de Strée pour une séance d’information sur tout ce qui touche à la circulation routière. Initialement prévu pour cet exercice, l’inspecteur Dropsy a été contraint de se faire remplacer et c’est finalement la commissaire Anne Lacomble qui, au pied levé, a repris le flambeau pour venir parler de la circulation routière et, plus spécifiquement, des points en rapport direct avec les aînés.