Les ensembles instrumentaux de Thuin et Montigny partagent leurs pupitres à Gozée

L’orchestre invité avait entamé la soirée en proposant un programme d’une demi-douzaine de titres de variété qui ont traversé leurs époques, de Louis Prima à Queen en passant par un medley disco. En seconde partie, l’ensemble thudinien proposait quant à lui des pièces du compositeur Hans Zimmer avant de revisiter le répertoire des Beatles et de Queen.

Comme le rappelait après coup Christian Durieux "la musique est un langage universel qui permet à des musiciens qui ne se connaissent pas de se rencontrer et de partager des moments d’émotions grâce à une véritable alchimie." Le chef thudinien résumait assez bien le sentiment des musiciens et du public, tous "happy" en fin de soirée comme le morceau éponyme de clôture, qui remplit la salle de notes joyeuses. Joie et bonne humeur se lisaient sur le visage de chacun.

Depuis 2018

Pour trouver l’origine de ce concert d’échange, il faut remonter à cinq ans: "En 2018, nous nous étions déplacés à Montigny-le-Tilleul où l’académie de musique nous avait invités à nous produire dans le cadre d’un concert apéritif", précisait Christian Durieux. "Il était prévu que nous les invitions à notre tour mais ce ne fut pas possible en 2019 et puis le covid est passé par là".

Cinq ans plus tard, en dépit d’un calendrier hyperchargé (ils sortent à peine de leur concert de Nouvel An qu’ils vont déjà préparer leur concert Disney des 22 et 23 avril prochains) les Thudiniens ont donc rendu la politesse à leurs amis Montagnards.