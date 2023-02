Le public fidèle au théâtre wallon à Gougnies

Le théâtre wallon se porte bien à Gougnies. Ces deux premiers week-ends de février, les pièces "Toubac, P’tite goute, èyèt…" et "Ci n’èst nén toudis come on l’pinse" ont été vues par 600 spectateurs. Six représentations ont été proposées par les (jeunes) comédiens de Gougnies à la salle communale sous la forme d’un café-théâtre.