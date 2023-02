Couvin : mars sera féministe à la Maison Des Associations

Une exposition

Durant les trois jours de cette "Université Féministe", les combats d’aujourd’hui s’inspireront de l’Histoire en passant en revue les légendes et folklore locaux, Femmes querelleuses, lavandières de nuit ou terrifiantes sorcières, le légendaire populaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse regorge d’archétypes féminins souvent apparentés à des personnages d’empoisonneuses, de tentatrices. Les femmes sont rarement héroïnes des légendes locales ; et les histoires féminines sont absentes du folklore local, d’ici ou d’ailleurs. Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre l’ASBL Carrefour, Vie Féminine, et les stagiaires de la formation aux métiers du tourisme organisée par Loisirs & Vacances. Elle a été présentée pour la première fois, déjà à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, en mars 2022 au Légendaire d’Olly-sur-Viroin. On la retrouve avec plaisir à Couvin du 7 au 9 mars 2023, pour appréhender l’imaginaire existant autour de la femme, non seulement dans notre histoire mais aussi dans les légendes populaires et histoires folkloriques de pays aussi divers que l’Algérie, les Philippines, la Suède…

Des ateliers

Plusieurs ateliers se tiendront le mercredi 8 et jeudi 9 mars.

Au départ d’une légende écrite par des femmes dans le cadre d’un atelier d’écriture "Le pouvoir des invisibles", les participants sont invités à réfléchir et échanger autour de l’invisibilité des femmes dans la société, afin de dégager des pistes de solution pour y remédier et faire bouger les lignes.. "La lutte pour l’égalité en Belgique" permettra de découvrir par le jeu l’histoire des droits des femmes dans notre pays, ainsi que les enjeux actuels qui animent la société belge. L’ASBL Culture et Santé propose dans ce cadre de recourir à des outils abordant l’égalité et le genre dont on peut user pour faire avancer les choses.

L’écriture inclusive n’est pas toujours aisée et visible. Y recourir nécessite donc quelques éclairages que viendra donner Céline Hauwel, coach éditoriale qui se propose de découvrir de façon ludique les enjeux derrière l’écriture inclusive, et les différentes formes qu’elle peut prendre.

Enfin, l’Université Féministe clôturera ses activités par une table ronde consacrée au "Public féminin" ; les échanges viseront à comprendre la nécessité de prendre en compte la dimension de genre dans l’approche des personnes fréquentant les associations et institutions locales, et de dresser l’inventaire des spécificités du public féminin afin de répondre plus efficacement à ses besoins.

Mais aussi…

Enfin, pour aller plus loin, une dernière rencontre, les 22 et 23 mars, propose de travailler sur "le leadership au féminin". Il s’agira pour les participantes de mieux comprendre et apprendre à déployer son espace communicationnel et physique, développer son argumentaire, évaluer le degré d’égalité au sein de son organisation pour s’engager dans un processus d’"empowerment" féminin (une notion qui s’apparente à l’autonomisation, la prise de pouvoir sur sa vie sociale, professionnelle…, NDLR).