L’opération n’est pas sans danger. Parmi les principaux prédateurs des grenouilles, tritons, crapauds et salamandres, on retrouve l’homme, pour ses plaisirs gourmands ou juste par ses passages rapides en automobile. Nombreux sont les animaux à faire les frais de leur traversée sur nos routes, en effet.

À Villers-le-Gambon, depuis quelques années, des citoyens se relaient pour protéger les batraciens avant leur traversée de la chaussée de Clair-Bois. Le projet est aujourd’hui boosté par un subside "Biodivercité" de la Région wallonne et par l’intervention du parc naturel Viroin Hermeton. Avec les 2500 euros obtenus, du matériel a été acquis pour bâcher le bord de la route sur 300 mètres, de manière à empêcher la faune de la traverser sans regarder…

Une bâche et des seaux

Ce jeudi matin, des ouvriers du service Travaux de la Ville de Philippeville ont placé cette bâche, ainsi que des seaux, enterrés tous les 15 mètres, pour recueillir les grenouilles. Avec eux, des membres du personnel du parc naturel, dont l’un effectue un service citoyen de six mois, guidaient les opérations: "La bâche est tenue verticalement par des petits piquets posés tous les deux mètres, nous décrit Élise Glaude, chargée de mission au parc. Les batraciens qui descendent du bois vers les points d’eau situés de l’autre côté de la voirie seront stoppés par cette barrière. En cherchant un passage, ils tomberont dans les seaux. Des bénévoles viendront régulièrement relever les batraciens piégés pour les relâcher de l’autre côté de la route."

Inévitablement, la présence de ces réservoirs à grenouilles créés en bordure de route interpelle. N’est-ce pas là une facilitation du travail des braconniers ? "Ce braconnage a de toute façon lieu, quoi qu’il arrive. En fait, la bâche sera relevée pour laisser les batraciens passer. La traversée ne sera entravée que les jours où nous sommes sûrs que des bénévoles sont présents pour relever les seaux pendant la nuit, de façon régulière. On n’évitera pas le braconnage, mais la présence des bénévoles permettra de le réduire, tout en amenuisant les risques lors de la traversée."

La pose d’une telle bâche est une nouveauté dans l’entité de Philippeville mais elle se pratique depuis longtemps à Vierves-sur-Viroin, près de l’étang de la Jussière. "Comme on le fait sur Viroinval, nous demanderons aux bénévoles d’opérer un relevé des spécimens trouvés dans les seaux. Les indications seront transmises à Natagora, qui chapeaute l’opération Batraciens. À Vierves, on a pu constater qu’il y avait de plus en plus de tritons, suivis en nombre des crapauds, puis des grenouilles rousses qui sont de moins en moins présentes, et enfin des salamandres."

Et de rappeler que l’opération ne bénéficie pas qu’aux seules grenouilles. Tous les batraciens en profitent évidemment. "L’opération nous permet une meilleure connaissance des évolutions de population. Elle n’est peut-être pas parfaite mais sans ce travail par les bénévoles, les populations de grenouilles rousses seraient encore plus basses, certainement."

Les bâches resteront posées le long de la route jusqu’au 31 mars, sauf si les conditions météorologiques de ces prochaines semaines suggèrent de prolonger l’opération. "Il faut 7° en soirée et un temps humide pour que les batraciens effectuent leur migration", ajoute Élise Glaude.

Réduire sa vitesse

Dès la mi-mars, les bénévoles devront redoubler de vigilance dans leur action car le chassé-croisé débutera entre les batraciens qui se dirigeront vers les points d’eau et les précoces qui en reviendront déjà. "Il faudra éviter que ceux qui en reviennent se retrouvent piégés sur la route, à ne plus pouvoir rejoindre le fossé. C’est aussi pour cela que les bâches seront relevées la plupart du temps, pour éviter un piège écologique."

Mieux vaut donc rester prudent sur la chaussée du Clair-Bois, comme ailleurs près des points d’eau d’ailleurs. Outre Vierves, une action de protection est également menée par le parc naturel dans le hameau de la Platinerie, à Petigny. Là, un tronçon routier est carrément fermé à la circulation pour laisser passer les batraciens.