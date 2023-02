Le conseil communal de Walcourt se réunira ce lundi 20 février à 19h à la salle communale, ruelle du Coq. L’ordre du jour de la séance publique compte vingt-deux points. Parmi ceux-ci, épinglons les rapports d’activité 2022 de l’ADL et du PCDR, l’adhésion à la centrale d’achat du BEP pour l’achat, le lavage et le stockage des gobelets réutilisables, le marché pour l’entretien des toitures et gouttières, l’acquisition d’un immeuble situé à la rue de Lennery 4 à Walcourt.