Soulager le ry d’Aisne en épurant les eaux de Pesche et Gonrieux

L’intercommunale a donc planché, depuis quelques années, sur l’équipement à mettre en place. Un scénario a envisagé une station d’épuration en aval de Dailly, le long du ruisseau, pour les quatre villages de Presgaux, Gonrieux, Pesche et Dailly. Mais la solution n’a pas été retenue par la SPGE, qui lui a préféré trois stations distinctes, dont deux sont maintenant prêtes à voir le jour.

À Pesche, une épuration par "filtres plantés de roseaux"

Le premier chantier qui devrait s’ouvrir est celui de Pesche. Une station d’une capacité de 900 équivalents habitants sera construite dans une prairie située sur la berge droite du cours d’eau, le long de la N99.

Une voirie sera construite spécifiquement pour accéder à ces installations.

Dans le pré, la station utilisera une technique particulière: des filtres plantés de roseaux, à écoulement vertical à deux étages. Ce système mis au point en France a un fonctionnement finalement assez simple.

Depuis la Butte jusqu’à la carrière du Parrain, des collecteurs seront placés le long du cours d’eau, pour récolter tous les égouts. Au pied de la N99, ces eaux seront relevées par une pompe, au-dessus de la prairie, où aura été construit un bassin de 360 mètres carrés.

Ce bassin sera divisé en trois casiers comprenant trois couches d’empierrement, du plus fin au plus gros. L’eau sera déversée sur ces casiers par bâchées, soit par couches de 3 à 5 cm sur tout le bassin. L’eau s’infiltrera entre les pierres et les racines des roseaux. Un film bactérien s’y développera, permettant d’épurer les eaux au fil de leur écoulement. Le processus prendra trois jours. Puis les bactéries digéreront les matières sept jours, avant de reprendre leur job sous une nouvelle arrivée d’eaux sales. Voilà ce qui explique la division en trois casiers, pour assurer un fonctionnement continu de la station.

Une fois les eaux infiltrées dans ce bassin, elle sera dirigée vers un deuxième bac, légèrement plus petit, où elle sera déversée sur de nouveaux graviers, pour reproduire le même phénomène. Au bout du processus, l’eau filtrée sera rejetée vers le ruisseau, et respectera à ce niveau les normes européennes.

Le projet en est à la mise en adjudication et le chantier devrait être lancé à la fin de l’année, voire au début 2024, si le permis d’urbanisme est obtenu d’ici là.

À Gonrieux, une station "par boues activées"

À Gonrieux, c’est une station plus classique qui est envisagée, d’une capacité de 1000 équivalents habitants.

Les eaux de Presgaux et de Gonrieux y convergeront, également grâce à la pose de nouveaux collecteurs en suivant le ruisseau.

Après un dégrillage devant retirer les débris plus volumineux, les eaux passeront par un sélecteur, où elles rejoindront les boues résiduelles des épurations antérieures, histoire de concentrer les micro-organismes.

Dans des bassins d’aération, les eaux sales seront épurées grâce à des "flocs", concentrés en bactéries et micro-organismes. L’aération dynamisera le processus, avant un passage par une dénitrification puis une dégazéification.

L’eau rejoindra alors une grande cuve à ciel ouvert, un clarificateur. Là, par décantation, les boues se précipiteront vers le bas, où elles seront reprises, soit pour une valorisation dans l’agriculture, soit pour reprendre le processus à l’étape du sélecteur.

L’eau propre, en surface, sera quant à elle pompée pour rejoindre le ry d’Aisne.

Le projet gonrieutois n’est pas encore en adjudication. L’Inasep négocie actuellement les emprises avec les propriétaires pour la pose des collecteurs et la construction de la station. Les travaux sont espérés pour le deuxième semestre de 2024.

"Ces deux stations d’épuration devraient permettre d’améliorer la qualité des eaux du ruisseau, nous expliquent Caroline Charlier et Éric Lefèvre, respectivement ingénieur en charge du projet et directeur du bureau d’études Assainissement et Distribution des eaux à l’Inasep. La station de Dailly, elle, sera construite ultérieurement, puisque ces deux stations à elles seules permettront de revenir aux normes demandées."

L’intercommunale espère voir les deux stations fonctionner dans le courant de l’année 2026.

Sept millions pour les deux stations d’épuration couvinoises

La construction des stations d’épuration de Gonrieux et de Pesche est estimée à 7 millions. Mais cela permettra de réduire la charge en eau sale dans le ry d’Aisne.

A Gonrieux, c’est une station plus classique qui est envisagée. Elle ressemblera à celle de Pontillas (notre photo). ©EdA

Les chiffres donnent le tournis. "La Région wallonne, depuis 20 ans, a investi 4,2 milliards dans l’assainissement de l’eau, nous explique Éric Lefèvre, directeur du bureau d’étude Assainissement et Distribution des eaux à l’Inasep. La priorité a été donnée à la réalisation des plus grosses stations d’épuration, pour soulager au maximum nos rivières le plus rapidement possible."

Sur le territoire couvert par l’Inasep, soit la province de Namur, 50% des stations envisagées sont construites, mais elles permettent déjà de couvrir 90% de l’assainissement collectif à concevoir. L’assainissement collectif, lui-même, représente 88% des habitations en Région wallonne, le reste étant placé en épuration individuelle.

"Maintenant, en province de Namur, il ne nous reste plus que des petites stations à construire, pour compléter le dispositif et assainir un maximum de petits cours d’eau. C’est le cas pour le ry d’Aisne, à Gonrieux et à Pesche."

La construction de la station de Gonrieux est estimée à 2,2 millions, auxquels s’ajoutera 1,8 million pour la pose des collecteurs.

À Pesche, c’est un budget de 3 millions qui est envisagé: 1,85 million pour la station et 1,15 million pour les collecteurs.

L’ensemble est intégré dans le calcul du coût vérité de nos déchets. Et financer par la SPGE.