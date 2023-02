Bienvenue au Beaussart Cat Café à Boussu-en-Fagne

Une idée née en 2015

L’idée n’est pas nouvelle car ce projet de café commence à alimenter les conversations dès 2015. Mais ce projet ne se réalise pas du jour au lendemain ; il faut se réunir à plusieurs reprises afin de pouvoir assurer la logistique et régler plein de petits détails.

Une première réussie

Les sympathisants étaient nombreux lors de l’après-midi d’inauguration. Les responsables sont satisfaits de cette fréquentation et espèrent le même engouement pour la suite. Le but est de favoriser les adoptions et également assurer une rentrée financière.

Et M. Gilson de continuer : "Pour l’instant, nous proposons ce type d’activité les deuxièmes samedis du mois. Une dizaine de personnes sont sur le pont pour cette organisation. L’investissement humain est important.

Nous avons sélectionné une bonne dizaine de chats les plus sociables et ils sont dans le local avec les consommateurs. Cette inauguration arrive avant l’inauguration officielle de la chatterie, bien que cette dernière soit déjà en fonction de puis quelques mois."

La chatterie

Les chats peuvent désormais vivre dans un local adapté bien à eux. La chatterie comporte un local à chats, une cuisine et un bar, un local de quarantaine et un grenier de rangement. L’aménagement extérieur a été entièrement revu, la cour a été bétonnée pour des raisons sanitaires, une toute nouvelle clôture a vu le jour et un projet de nouvelle pergola est en préparation.

Tout ceci ne peut se réaliser que grâce aux dons apportés par les sympathisants, quels qu’ils soient. Citons l’opération blocs, les petits dons ou des héritages, les sponsors et autres.

Les organisateurs et bénévoles annoncent les prochaines activités pour le 11 mars (Beaussart Cat Café) et le 12 mars pour la balade de printemps. Entre-temps, le refuge est bien sûr ouvert aux jours et heures habituels.

https ://refugedubeaussart.be/#/