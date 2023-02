Beaumont: des noces en bois, étain, cristal, porcelaine,…

Pour cela, il s’est mis à la recherche de tous les couples des 17 villages ayant à leur actif la durée de leur mariage. De 5, 10, 15,… années de vie commune à 60 ou 65 voire plus, une centaine de couples ont été conviés à l’office pour redire leur "OUI" prononcé il y a plus ou moins longtemps. Un beau geste qu’ils furent quelques-uns à manifester publiquement, recevant en échange une prière, une bougie et un cœur de sablé confectionné par les sœurs de l’abbaye de Soleilmont. Des noces de bois (5 ans), d’étain (10 ans), de cristal (15 ans), de porcelaine (20 ans)… jusqu’aux noces de diamant des époux Lust-Cuypers fêtées sympathiquement. Nous ne pouvons que souhaiter à tous ces couples d’avancer pas à pas, main dans la main vers d’autres noces et pourquoi pas les noces de chêne… 80 années quand même de vie commune. Ce sympathique cérémonial s’est clôturé en partageant le verre de l’amitié.