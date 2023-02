Assises du Hainaut: Sébastien Gotiaux condamné à 18 années de réclusion criminelle

Me Jean-Philippe Mayence, pour la défense, réclame une peine juste, déclarant que Sébastien Gotiaux " paye très cher son amnésie ". L’accusé ne se souvient de rien. Jeudi, lors de la plaidoirie de son avocat, il a beaucoup pleuré. Le pénaliste espère une peine moins importante que celle qui a été requise par le ministère public. "Si vous envisagez des mesures, il les acceptera", dit-il

Pierre Hustin, avocat général, n’a retenu aucune circonstance atténuante en faveur de l’accusé compte tenu de l’impératif de sécurité publique et de la gravité des faits. "Dans votre arrêt, vous avez estimé qu’il avait agi avec détermination et sauvagerie, après s’être volontairement enivré", rappelle l’avocat général.

Me Mayence précise qu’il n’était pas prévu que Maxime passe chez Sébastien pour poursuivre la journée alcoolisée. "La manière qui mène à l’infraction peut être considérée comme une circonstance atténuante", estime Me Mayence.

L’avocat général constate que Sébastien Gotiaux n’a aucun antécédent correctionnel. "J’estime que ce n’est pas un exploit de respecter la loi, c’est une chose normale". Toutefois, il a été condamné par le tribunal de police, en Belgique et en France, pour des infractions de roulage, défaut d’assurance, conduite en état d’ivresse. "Nous savons aussi qu’il a été impliqué dans des bagarres". L’avocat général ne reconnaît donc aucune circonstance atténuante. Me Mayence estime que cette absence d’antécédent judiciaire est une circonstance atténuante.

Sébastien Gotiaux a émis des regrets durant l’instruction d’audience, lundi. L’avocat général pense qu’il a montré des accents de sincérité. Dans ce cas, on pourrait trouver des circonstances atténuantes, considère l’avocat général. Me Mayence est d’accord.

L’accusé n’a pas eu une enfance heureuse, bien qu’il n’ait manqué de rien. Son père était violent avec sa mère et lui. L’avocat constate que le meurtrier a rapidement trouvé un travail et a donné entière satisfaction chez le garagiste qui l’emploie depuis vingt ans. Me Mayence rejoint Pierre Hustin sur ce point: ce sont des circonstances atténuantes. "Il s’est aussi battu pour récupérer ses enfants, dans une lutte incroyable avec son ex-femme", ajoute l’avocat pénaliste.

18 ans

Sébastien Gotiaux est détenu depuis les faits. En prison, des missions lui ont été confiées. Il est responsable de l’accueil des détenus au sein de la prison de Mons. Il a pu faire l’objet d’un suivi psychologique. Lors du procès, il a juré de ne plus jamais toucher à une goutte d’alcool. "J’ai honte de ce que j’ai fait, j’ai honte de moi, je me dégoûte", a déclaré Sébastien Gotiaux.

Le jury et la cour se sont réunis en collège, jeudi matin, pour débattre sur la peine à infliger. Au terme de celui-ci, en début d’après-midi, Sébastien Gotiaux a pris connaissance de sa peine : il est condamné à 18 années de réclusion criminelle pour meurtre, tentative de meurtre et rébellion armée.