Thuin: la ressourcerie, au recyparc ou à domicile

Pour tendre vers un développement plus durable, le réflexe de la seconde main doit entrer dans les habitudes de consommation. Les personnes n’ayant plus l’utilité de certains objets du quotidien peuvent ainsi les offrir aux Ressourceries. Et grâce à ces dons, plus de 1 170 tonnes de biens sont

réutilisés chaque année en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut.

En collaboration avec Ipalle, les Ressourceries s’installeront dans différents recyparcs, de mars à

novembre. Vous pourrez y déposer vos objets propres et en bon état, afin de leur donner une seconde vie. Le 29 avril, ce sera au Recyparc de Thuin qu’aura lieu une sensibilisation, assortie d’une collecte des biens réutilisables.

Dépôt ou collecte à domicile

Rappelons que pour les habitants des communes adhérentes à Ipalle dans le sud-Hainaut, la ressourcerie R du Sud-Hainaut récolte les biens dont vous n’avez plus l’utilité et leur donne une nouvelle vie dans ses locaux situés rue de la Fontaine Pépin, 12 à Lobbes. Les citoyens intéressés peuvent aussi les déposer dans les "Boîtes à récup’" installées dans les 4 recyparcs de la zone Ipalle (Chimay, Momignies, Sivry-Rance et Thuin). Les habitants des 7 communes d’Ipalle Sud-Hainaut peuvent également bénéficier, gratuitement, d’une collecte de leurs biens en bon état à domicile. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès de la ressourcerie au 0491/07.82.12 ou par mail: rsudhainaut@gmail.com